رياضة | آينتراخت يرتقي للمركز الخامس في البوندزليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آينتراخت يرتقي للمركز الخامس في البوندزليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت على ضيفه باير ليفركوزن، 2-1، مساء الأحد، في الجولة 15 من الدوري الألماني.

وفي المباراة التي احتضنها ملعب (كومرزبنك أرينا)، سجل لأصحاب الأرض كل من داني دا كوستا والصربي فيليب كوستيتش، في الدقيقتين 28 و57.

وأحرز هدف الضيوف، اللاعب ذو الأصول المغربية كريم بلعربي، في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة، رفع آينتراخت رصيده لـ26 نقطة، في المركز الـ5، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 18 نقطة في المركز الـ11.