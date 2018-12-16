رياضة | بشكتاش يخطف فوزا قاتلا من طرابزون سبور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشكتاش يخطف فوزا قاتلا من طرابزون سبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط بشكتاش في فخ التعادل (2/2)، أمام ضيفه طرابزون سبور، اليوم الأحد، في الجولة الـ16 من الدوري التركي، والتي شهدت أيضا فوز ملطية سبور على أنطاليا سبور (2/0)، وقيصري سبور على بلدية آكهيسار (1/0).

وسجل هدفي طرابزون سبور، هوجو رودليجا وأنطوني نواكايمي، في الدقيقتين 45 و47، فيما أحرز هدفي بشكتاش، دوروكان توكوز في الدقيقة 57، ومصطفى بيكتيميك، في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 26 نقطة، في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام طرابزون سبور، صاحب المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز ملطية سبور على أنطاليا سبور، بهدفين نظيفين، سجلهما خالد بوطيب، في الدقيقتين 16 و34.

وشهدت المباراة طرد صاديق سيفتبينار، لاعب ملطية سبور، في الدقيقة 72، كما طُرد دييجو أنجيلو، لاعب أنطاليا سبور، في ذات الدقيقة.

ورفع ملطية سبور رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثاني، وتوقف رصيد أنطاليا سبور عند 26 نقطة، في المركز السابع، بفارق الأهداف خلف كل من، بشكتاش وطرابزون سبور وجالطة سراي وقاسم باشا، أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس.

وفي المباراة الثالثة، سجل أسامواه جيان هدفا في الدقيقة 75، قاد به فريقه قيصري سبور، للفوز على بلدية آكهيسار (1/0).

ورفع قيصري سبور رصيده لـ18 نقطة، في المركز الثالث عشر، بينما توقف بلدية آكهيسار عند 16 نقطة، في المركز الخامس عشر.

