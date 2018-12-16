رياضة | يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

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يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم وفي آخر 22 مباراة جمعت بين فريق برشلونة وليفانتي مباشر على مستوى جميع البطولات، نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في 17 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفانتي في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة أربع مباريات أخرى.

ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة وليفانتي مباشر في تمام الساعة 21:45 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 22:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك تحديداً عبر قناة Bein Sports HD3 المشفرة بصوت المعلق يوسف سيف، كما نوافيكم بنقل مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر قبل انطلاق اللقاء بقليل.

مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر، يحتل فريق برشلونة صداراة جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 31 نقطة، حيث أنه حصد عليها بعد أن خاض 15 مباراة أنتصر في تسعة مباريات وتعادل في أربعة وأنهزم في أثنين، ويسعي الكتلان اليوم لتحقيق الفوز وتقديم أداء جيد، أملاً أن يحصد ثلاثة نقاط في هذا اللقاء ليبعد فرق النقاط الذي بينه وبين فريق إشبيليه وأتلتيكو مدريد حيث أنهم يحتلون المركز الثاني والثالث برصيد 28 نقطة، يلا شوت مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر، أما عن فريق ليفانتي فأنه يحتل المركز السادس برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن فريق ألافيس الذي يحتل المركز الخامس، وقد خاض 15 جولة حقق الفوز في ستة مباريات وتعادل في أربعة وأنهزم في خمسة، ويدخل هذا اللقاء بكل حسم أملاً بتقديم أفضل النتائج ليتأهل للصدارة، رابط لعبة مباراة برشلونة ضد ليفانتي مباشر يوتيوب بدون تقطيع.

يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot