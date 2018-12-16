رياضة | كلوب: لا نركز على جدول البريميرليج.. واللاعبين قاموا بعمل رائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: لا نركز على جدول البريميرليج.. واللاعبين قاموا بعمل رائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، أنه لم يذكر مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي للاعبين ولكن بالتأكيد هو يعرف ترتيب الدوري الانجليزي ولا يركز على ذلك، لأنه الريدز تركزهم فقط على مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد، وفي نهاية الموسم ربما يركز على جدول الترتيب، لكن في الوقت الحالي عليهم الفوز بمباريات كرة القدم.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على اليونايتد 3-1: "كلاين؟ يا لها من مباراة! واو، انه منتصف ديسمبر وهو يلعب أول مباراة في الدوري في هذا الموسم, هذا أداء أحترمه حقا".

وأضاف: "لدينا ذلك الكلام البسيط، بعد بدايته الرائعة، أصبح أقل حسماً، قدمه اليسرى مصنوعة لحسم الأمور والتسديد".

وواصل: "كنت سعيدا جدا جدا، لقد كانت مباراة جيدة وبداية رائعة، واحدة من الأفضل حتى الآن، كان الشوط الأول لا يصدق. أدائنا كان مثالي، حاولنا أن نمُـر وكنا في المناطق الصحيحة وكان هذا جيد، بعد 30 دقيقة، فقدنا الزخم قليلاً".

وتابع: "لم تكن لدي أي مشاكل بين الشوطين، يونايتد قاموا بتغيير, ومع وجود فيلايني على أرض الملعب من الصعب ولكن مع ذلك تعاملنا بشكل جيد حقا الليلة، أرجعنا هيمنتنا خطوة بخطوة وأنهى شاكيري المباراة".

وأكمل: "كنا بحاجة إلى قليل من الحظ، لكن التواجد في هذه المواقف أمر جيد، ياله من هدف كان الهدف الأول من خلال المرور الرائع والتحكم والإنهاء الخارق، كانت قريبة من ليلة مثالية بالنسبة لنا!".

واستطرد: "ما قمنا به كان التغيير مع ماني على اليمين و كيتا هناك لذا كان لروبيرتسون المساحة وقد استخدمها بشكل جيد".

وأردف: "عمل الفتيان بجد وعلينا أن نستمر. فريقنا جيد حقا. لقد تدرب كل من سولانكي وأوريجي بشكل جيد ولكن لم يكونا في القائمة. لدينا خيارات هجومية و لكن ليس دفاعية في الوقت الحالي".

واختتم بقوله: "كانت تشكيلة أساسية جيدة و احتياط. من بعد مباراة نابولي، واحدة من أكثر المباريات كثافة في الموسم، تمكنا من تبديل لاعبين اثنين في وسط الملعب, هذا رائع! إذا كان بإمكاننا الحصول على خيارات جديدة، فهذا رائع. فابينهو قاد و سيّر المباراة الليلة".