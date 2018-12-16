رياضة | أهداف مباراة - كالياري 0 × 1 نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - كالياري 0 × 1 نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي الممتاز ساوثهامتون 3 x

15:30 2 آرسنال برايتون 1 x

15:30 2 تشيلسي ليفربول 3 x

18:00 1 مانشستر يونايتد الدوري الإسباني إشبيلية 2 x

13:00 0 جيرونا إسبانيول 1 x

17:15 3 ريال بيتيس ليفانتي 0 x

21:45 1 برشلونة الدوري الإيطالي كالياري 0 x

19:00 0 نابولي روما 2 x

21:30 2 جنوى الدوري الألماني لايبزيج 4 x

16:30 1 ماينز 05 آينتراخت فرانكفورت 2 x

19:00 1 باير ليفركوزن دوري أبطال أفريقيا 2019 فيتا كلوب - جمهورية الكونجو 4 x

15:30 1 بانتو - ليسوثو الإسماعيلي - مصر 2 x

17:00 0 كوتون سبورت اف سي - الكاميرون الأهلي بنغازي - ليبيا 0 x

17:00 0 ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا مازيمبي - جمهورية الكونجو 1 x

17:30 0 زيسكو يونايتد - زامبيا النادي الإفريقي - تونس 3 x

18:00 1 الهلال - السودان كأس الكونفيدرالية الأفريقية الرجاء الرياضي - المغرب 5 x

18:00 0 سيركل مبيري سبورتيف - الجابون الدوري الفرنسي الدرجة الأولى ليون x

22:00 موناكو نيم أولمبيك 2 x

16:00 3 ليل

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