رياضة | هاسيبي يجدد عقده مع فرانفكورت الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاسيبي يجدد عقده مع فرانفكورت الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الأحد، تمديد تعاقده مع اللاعب الياباني، ماكوتو هاسيبي، حتى يونيو 2020.

وانضم هاسيبي (34 عاما) لفريق فرانكفورت، في 2014، قادما من نورنبرج.

واعتزل اللعب الدولي مع المنتخب الياباني، عقب نهاية مباريات كأس العالم.



وقال فريدي بوبيتش، المدير الرياضي للنادي الألماني، في بيان: "أظهر ماكوتو فيما مر من هذا الموسم، حتى الآن، أن بإمكانه أن يقدم أداءً جيدًا، وهو يبلغ 34 عاما".

ولم يتمكن هاسيبي من اللعب أمام باير ليفركوزن، بسبب إصابة في الفخذ، لكن تم تقديمه قبل انطلاق المباراة، بجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة، لهذا العام، والتي حصل عليها من قبل الاتحاد الآسيوي للعبة.

