رياضة | نابولي يهزم كالياري بصعوبة في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يهزم كالياري بصعوبة في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق نابولي فوزا صعبا على حساب مضيفه كالياري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 16 من الدوري الإيطالي.
وجاء هدف نابولي عن طريق ميليك في الدقيقة 91 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب فريق كالياري اليوم الأحد.
ووصل رصيد نابولي إلى 38 نقطة بالمركز الثاني، خلف المتصدر يوفنتوس بـ46 نقطة، فيما تجمد رصيد كالياري عند 17 نقطة بالمركز 13.
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