رياضة | نيس يتعادل مع سانت إيتيان بالدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيس يتعادل مع سانت إيتيان بالدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق نيس مع ضيفه سانت إتيان، اليوم الأحد، بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب (أليانز ريفيير)، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري الفرنسي لكرة القدم (الليج آ).

وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق المهاجم لويس دوني (الدقيقة 53)، وفي الدقيقة الـ81 تمكن أصحاب الأرض من إدراك هدف التعادل عن طريق اللاعب ويلان سيبريان من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء حالتي طرد، كانت الأولى من نصيب مدافع نيس، كريستوف هيريل، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة (الدقيقة 58)، والثانية من نصيب لاعب وسط سانت إتيان، يانيس ساليبور، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية (الدقيقة 62).

وبهذا الفوز، رفع سانت إتيان رصيده من النقاط إلى 27 في المركز الخامس، ونيس إلى 26 في المركز السابع.