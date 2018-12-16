رياضة | نيفيل: إدارة مانشستر يونايتد ساذجة.. ولابد من رحيل مورينيو

شن جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الانجليزي السابق، هجومًا شرسًا على إدارة الشياطين الحمر، بسبب تجديد عقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق.

وقال نيفيل، خلال تصريحات صحفية: "ادارة اليونايتد ساذجة، باعطاءه [مورينيو] عقدًا جديدًا. مان يونايتد يحتاج لإعادة إصلاح. الأمر ليس متعلقًا فقط بالمدرب، الأمر اكثر من ذلك. لقد فقدوا السيطرة على النادي منذ إعطاءهم عقد التجديد لمدة 18 شهرًا".

وأسضاف بقوله: "تستطيع تغيير المدرب، أن متأكد بأنهم سيقيلونه في نهاية الموسم، أنا متأكد من ذلك".