البرازيلي رونالدو: وجدت ما أبحث عنه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم البرازيلي، رونالدو نازاريو، مهاجم فريق ريال مدريد ومنتخب البرازيل السابق، عن أسباب قراره بشأن شراء نادي ريال بلد الوليد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في وقت سابق من هذا العام.

اللاعب - الذي نال سابقا جائزة أفضل لاعب في العالم - استحوذ على نسبة 51% من أسهم النادي في سبتمبر الماضي، واعترف بأن بد الوليد كان ناديا مناسبا تماما منذ البداية.

ووفقا لـ”رويترز” قال رونالدو: كنت أبحث عن شيء أقوم به لمدة عامين وبحثت في إسبانيا وإنجلترا عن ناد أشتريه وكان بلد الوليد بمثابة هدية.. ليس فقط لأنه يتمتع بتاريخ يمتد 90 عاما، لكن أيضا لأنها مدينة يعيش بها 300 ألف نسمة يعشقون كرة القدم، كل هذا يعني أنها فرصة كبيرة.

نجم منتخب السامبا أضاف، أن تكون قادرا على إلهام الناس أفضل من تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى برشلونة، عثرت على ما كنت أبحث عنه بالضبط، ولديّ الكثير لأقدمه أيضا.

اللاعب أبدى تأييده لإقامة مباراة رسمية بدوري الدرجة الأولى الإسباني في الولايات المتحدة، وهي الفكرة التي تلقت ضربة في وقت سابق هذا الأسبوع، عندما تراجع برشلونة عن خوض المباراة بسبب الخلافات بين الأطراف المعنية.

وقال: اللعب في الخارج يتماشى مع مشروعنا، يجب أن تكون معروفا داخل إسبانيا وخارجها، أؤيد الفكرة لكن القاعدة الجماهيرية هي التي ستحدد المسار في نهاية المطاف.. إنه اقتراح مثير للاهتمام بالنسبة لنادينا ولعلامتنا التجارية.

نجم إنتر ميلان السابق، اعترف أنه يحاول الاستعانة بعلاقاته مع ناديه السابق ريال مدريد لضم بعض اللاعبين من بينهم اللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور على سبيل الإعارة.. وقال سألت فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إن كان بإمكاننا ضم اللاعب لكنني أعتقد أنه أمر ربما يكون صعبا.