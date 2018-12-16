شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيري: أحاول دائماً التأثير على المباريات عندما ألعب سواء من الدكة أو أساسياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب شيردان شاكيري عن سعادته بتأثيره على المباراة وتغيير النتيجة للفوز بعد دخوله كبديل في انتصار ليفربول على مانشستر يونايتد 3-1 في آنفيلد.

الغريم التقليدي للريدز استطاع إنهاء الشوط الأول متعادلاً في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يستعين يورغن كلوب بصاحب الرقم 23 ليسجل ثنائية الفوز.

بهذا الانتصار عاد الريدز إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز ومددوا سلسلة اللاهزيمة إلى 17 مباراة من بداية الموسم.

وتحدث الدولي السويسري للموقع الرسمي قائلاً: «أي لاعب يكون غير سعيد بتواجده على مقاعد البدلاء، هذا شيء طبيعي. لكن فقط 11 لاعب يمكنهم البدء وهذا قرار المدرب».

«سأحاول دائماً التأثير على المباريات عندما ألعب سواء من الدكة أو أساسياً. أنا سعيد جداً بالهدفين».

وأضاف: «لقد كان فوزاً عظيماً ومهماً ايضاً. لقد لعبنا جيداً في الشوط الثاني. لقد حاولنا وحاولنا ونستحق الفوز».

«عندما تنظر إلى إحصائيات اللقاء سترى أننا فعلنا كل شيء لكي ننتصر. لقد كانت مباراة عصيبة ولقد لعبنا على وتيرة عالية».

بهذا الفوز حقق ليفربول رقم قياسي جديد في تاريخ النادي ب18 مباراة بدون هزيمة، هذا مع الأخذ في الاعتبار الفوز في المباراة الأخيرة على برايتون في الموسم الماضي.

«بداية الموسم هي رائعة بتحقيق رقم قياسي في تاريخ النادي. لكن علينا أن نستمر في العمل. أتمنى أن نحصل على العديد من المبارايات مثل هذه المباراة. إذا لعبنا فهذا المستوى سنحظى بموسم رائع».