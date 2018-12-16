شكرا لقرائتكم خبر عن وانتهت أزمة المدرب.. تفاصيل اختيار الأورجويانى «مارتين لازارتى» لقيادة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت أزمة المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بعدما نجح مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب والمشرف على قطاع الكرة بالنادى، فى إتمام التعاقد مع المدرب الأوروجويانى مارتين لازارتى لقيادة الفريق الكروى لمدة موسم ونصف، مقابل 125 ألف دولار شهرياً، ليسدل الستار على الأزمة التى أثيرت خلال الفترة الماضية منذ رحيل الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى السابق للفريق، من أجل تجهيز الفريق بالشكل الجيد للمنافسة على البطولات المحلية والأفريقية. وعقد محمود الخطيب جلسة مع المدير الفنى الجديد صباح أمس «الأحد» داخل مقر النادى بالجزيرة، تم خلال لها الاتفاق على كل التفاصيل الفنية الخاصة بالجهاز المعاون للمدير الفنى، وسيصطحب «لازارتى» فى الجهاز الفنى مدربا مساعدا أجنبيا وأيضاً مخططا للأحمال، بينما سيتولى سيد عبدالحفيظ منصب مدير الكرة، ومحمد يوسف مدربا عاما، وسامى قمصان مدربا مساعدا، وطارق سليمان مدرباً للحراس، والدكتور خالد محمود رئيساً للجهاز الطبى.

وكثف «الخطيب» جلساته خلال الساعات القليلة الماضية مع الثنائى خالد الدرندلى، أمين الصندوق، وخالد مرتجى، عضو مجلس الإدارة، ومنح رئيس النادى توصيات لـ«الدرندلى» بضرورة تجهيز مقدم التعاقد الذى سيتقاضاه المدرب الأجنبى، بالإضافة لصرف كل المستحقات الخاصة بالجهاز الفنى واللاعبين من أجل توفير أقصى درجات الاستقرار للفريق الكروى خلال الفترة المقبلة، والتى ستشهد العديد من المواجهات الصعبة. وشدد «الخطيب» على أن أعضاء مجلس الإدارة على قلب رجل واحد خلف الجهاز الفنى الجديد واللاعبين، وتذليل كل الصعوبات، من أجل العودة من جديد لمنصات التتويج وإسعاد الجماهير الحمراء، واعتبار أن ما حدث فى الفترة الماضية كبوة ورحلت، وأن الفترة القادمة ستشهد عودة المارد الأحمر للسيطرة على البطولات. ورصدت «المصرى اليوم» كواليس الساعات الأخيرة فى التفاوض مع المدير الفنى الجديد، حيث حضر للقاهرة مساء أمس الأول «السبت»، حيث استطلع محمود الخطيب رأى أعضاء مجلس الإدارة فى المدرب الجديد، وأبدى الجميع الرضا التام عن السيرة الذاتية للمدرب الأوروجويانى، الذى عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، صباح أمس قبل جلسته مع رئيس النادى، وطالب خلالها المدرب بتقرير وافٍ عن حالة الفريق واللاعبين، وأيضاً قطاع الناشئين، لافتاً إلى أنه سيبحث عن المواهب داخل القطاع، وسيكون لها دور معه خلال الفترة القادمة. وأكد «عبدالحفيظ» أن لجنة التعاقدات أبرمت صفقات مهمة وفقاً لاحتياجات الفريق التى ستؤثر إيجابياً على مستوى الفريق فى المرحلة المقبلة.

وقرر مجلس الإدارة توجيه الشكر لعادل مصطفى خلال الفترة الانتقالية التى عمل بها مع الفريق، فيما تم رفض ترشيحات بعض أعضاء مجلس الإدارة بتواجد علاء ميهوب ضمن الجهاز الفنى فى منصب المدرب العام، وتم الاستقرار على محمد يوسف. ومن المقرر أن يقود المدرب الجديد مهمته بشكل رسمى فى مواجهة إنبى، المقرر لها نهاية الشهر الجارى ضمن مباريات الدورى الممتاز، كما يدرس المدرب السفر مع الفريق يوم الأربعاء المقبل لإثيوبيا استعداداً لمباراة العودة أمام جيما فى بطولة دورى أبطال أفريقيا للتعرف بشكل سريع على إمكانيات اللاعبين.

فيما تقرر توجيه الشكر لكلٍ من حسام غالى، المنسق العام. ومحمد فضل رئيس لجنة التعاقدات، بينما يتم تشكيل قطاع الكرة خلال أيام.