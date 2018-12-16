شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يقترب من العودة لـ«القلعة الحمراء» خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مسؤولو النادى الأهلى من إنهاء المفاوضات مع رمضان صبحى، لاعب الفريق السابق، وهيدرسيفلد تاون الحالى، تمهيداً لضمه لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى إطار الخطة الموضوعة من محمود الخطيب، رئيس النادى، والمشرف على قطاع الكرة، للنهوض بمستوى الفريق الكروى، وتدعيمه بصفقات من العيار الثقيل، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب رحب بارتداء الفانلة الحمراء، مفضلاً العودة مرة أخرى على الانتقال إلى لاتسيو الإيطالى، بعدما تلقى عرضاً خلال الأيام القليلة الماضية للعب فى الكالتشيو الإيطالى، ومن المنتظر أن ينتهى التفاوض بشكل رسمى، خلال الـ48 ساعة المقبلة، بين اللاعب وإدارة ناديه الإنجليزى، ومسؤولى النادى الأهلى.

جاء ذلك فى الوقت الذى كثف فيه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، من المفاوضات مع المدافع السورى، لاعب فريق العهد اللبنانى، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى ارتداء الفانلة الحمراء، بالتوافق مع احتياج الفريق فى التعاقد مع مدافع متميز لتدعيم دفاع الفريق، خاصة فى ظل الإصابات المتكررة لثلاثى الدفاع رامى ربيعة وسعد سمير ومحمد نجيب، ومن المقرر أن يتم إنهاء التعاقد مع اللاعب خلال الفترة القليلة المقبلة.

فيما تم الاستقرار على توجيه الشكر للمدافع المالى ساليف كوليبالى، خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع المهاجم الأنجولى جيرالدو دا كوستا لمدة 4 سنوات ونصف، قادما من صفوف أول أغسطس الأنجولى بعدما نجح عدلى القيعى فى إنهاء المفاوضات بشكل جيد فى ظل العروض التى تلقاها اللاعب، على رأسها من الترجى التونسى، وبذلك سيكون جيرالدو الأجنبى الرابع بصفوف الفريق بصحبه جونيور أجاى وعلى معلول ووليد ازارو، وقرر الجهاز الفنى إبقاء جيرالدو مع الفريق والتراجع عن فكرة إعارته لأنه لن يتمكن من المشاركة مع الفريق فى البطولة الأفريقية الموسم الحالى بسبب مشاركته مع فريقه فى البطولة نفسها، على أن تتم الاستفادة من إمكانياته فى بطولتى الدورى والكأس والسوبر، ويبحث مسؤولو الأهلى عن عرض لكوليبالى، كما تم تكليف أنيس بوجلبان، لاعب الفريق السابق، بالبحث عن عرض تونسى له. كان الأهلى قد نجح فى التعاقد مع 3 لاعبين لدعم الفريق الأول بداية من يناير، وهم: محمد محمود من وادى دجلة، ومحمود وحيد، ظهير أيسر مصر المقاصة، وجيرالدو دا كوستا جناح أول أغسطس الأنجولى.

كما جددت إدارة التعاقدات التفاوض مع حمدى فتحى، لاعب وسط إنبى، مرة أخرى، من أجل الحصول على توقيع اللاعب فى ظل تمسك مسؤولى إنبى ببقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الجارى، بسبب النتائج السلبية التى يحققها الفريق البترولى.