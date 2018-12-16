شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة دولية باستضافة «الأهرامات» لبطولة العالم «ستريت وورك أوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إشادة دولية اختتمت مساء أمس الأول، السبت، فعاليات بطولة العالم لرياضة «ستريت وورك أوت» التى أقيمت تحت سفح الأهرامات بمشاركة ٣٣ لاعباً يمثلون ٢٠ دولة وبرعاية الاتحاد المصرى للعبة برئاسة إسلام قرطام، ومؤسسة كوسكواد، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وبحضور جماهيرى مكثف وعدد كبير من نجوم المجتمع السياسى والرياضى فى مصر، الذين حضروا من أجل دعم انتشار هذه الرياضة. وأسفرت نتائج البطولة عن فوز نيبون سيرتين بطل تايلاند بالمركز الأول، بينما احتل اللاعب المصرى عبدالرحمن ممدوح المركز السادس، وشارك المصارع الأوليمبى كرم جابر، بشكل شرفى كسفير للعبة. وأناب الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، الدكتور محمد عبدالقادر، مساعد الوزير، لحضور البطولة لظروف تواجد الأول خارج البلاد فى مهام عمل خاصة بالوزارة، كما حضر البطولة اللواء إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور أحمد جمعة، معاون وزير الشباب الرياضة، وإيهاب الإبيارى مدير إدارة السياحة الرياضية. وعلى هامش البطولة قام إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصرى لـ«ستريت وورك أوت»، بتكريم ماريس سليزنس، رئيس الاتحاد الدولى لرياضة «ستريت وورك أوت». وأعرب إسلام قرطام عن سعادته بإقامة منافسات بطولة العالم لرياضة «ستريت وورك أوت»، بمنطقة الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وأبدى إسلام قرطام، اندهاشه بمستوى بطولة «street workout»، وتنظيمها المشرف، موضحًا أنها ستساهم فى تنمية السياحة المصرية، خاصة أن المشاركين فى هذه البطولة من دول أجنبية مختلفة، بالإضافة إلى الحكام ورئيس الاتحاد الدولى للعبة. ووجه رئيس «ستريت وورك أوت» الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجميع القائمين على العمل داخل الوزارة، على الخطوات السريعة التى تم اتخاذها لإشهار اتحاد اللعبة، كما وجه الشكر إلى وزارة الداخلية، لما بذلته من جهد ظهر فى الشكل الراقى والحضارى للبطولة.