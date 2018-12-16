شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحتفل بختام «فورمولا إى» بعد نجاح البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت فعاليات مهرجان سباق «السعودية للفورمولا إى- الدرعية 2018»، الذى انطلق الخميس الماضى بالسعودية، وحظى بمتابعة وتغطية إعلامية دولية ومحلية كبيرة، وذلك بحضور ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، والأمير سلمان بن حمد، ولى عهد مملكة البحرين.

وشارك المغنى الإسبانى إنريكى إجليسياس فى الحفلة الغنائية فى افتتاح المسابقة التى بدأت الخميس، كما أحيا عمرو دياب أول حفل له فى المملكة على هامش مهرجان فورمولا إى.

وشاركت السيارات الكهربائية من الجيل الثانى لأول مرة فى سباق الدرعية، وتم تنظيم 45 سباق «فورمولا إى» فى مدن مختلفة سابقا، من بينها نيويورك ولندن وباريس.

وفى نهاية السباق، تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى، حيث فاز المتسابق البرتغالى أنتونيو فيلكس دا كوستا (من فريق «بى إم دبليو آى أندريتى موتور سبورت») بالمركز الأول، وحل بطل العالم فى الفورمولا إى الفرنسى جان إريك فيرجن (من فريق فورمولا إى) ثانياً بفارق 0.46 ثانية، فيما جاء المتسابق البلجيكى جيروم دامبروزيو (من «فريق ماهيندرا») فى المركز الثالث.

من جانبه قال البرتغالى أنتونيو فيلكس دا كوستا: «استمتعتُ كثيراً بهذه التجربة، ويسعدنى أن أختبر كل هذه التجارب الجديدة والحماسية فى عالم الفورمولا إى، وأن أزور هذه المدن الرائعة، وأتمنى أن تتكرر زيارتى إلى السعودية، لأنها كانت لحظات مميزة جداً بالنسبة لى». وشهدت بداية اليوم الختامى للسباق هطول أمطار غزيرة فى الصباح، أسهمت فى زيادة الصعوبات أمام السائقين ممن لم يُتح لهم الاستفادة من جلسات التمارين الصباحيّة، كما شكّل هذا السباق يوماً مميزاً بمشاركة المتسابقين السعوديين أحمد بن خنين وبندر العيسائى، اللذين احتلّا المركزين الثانى والثالث ضمن فئة «المحترفين- الهواة» خلال المباراة النهائية لبطولة جاكوار للسيارات الكهربائية بعد اجتياز اللفات المؤهلة. وحظى المشجعون بفرصة متابعة سباق حماسى شق خلاله 22 سائقاً طريقهم على مسار السباق من خلال 21 منعطفاً، و33 لفة، على مدى 45 دقيقة، وقد شمل فى ذلك «منطقة الهجوم» الجديدة التى أضافت عنصراً آخر من الإثارة على مجريات السباق الذى شهد منافسة بين السائقين المشاركين. من جانبه، قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودى لرياضة السيارات والدراجات النارية: «إنه سباق حماسى بالفعل، وفعالية لا يمكن وصفها بالكلمات، فقد أثبت مسار السباق مستويات عالية من الجودة ترتقى لأهم المسارات العالمية فى رياضة سباق السيارات، وأنا على يقين أن نجاح هذه الفعالية سيستقطب العديد من رياضات السيارات إلى المملكة، ونحن نتطلع بشوق لاستضافة سباق (الفورمولا إى) العام القادم».

يذكر أن السباق الذى يعد الأضخم والأول من نوعه فى السعودية، يأتى تنظيمه بموجب اتفاقية شراكة طويلة الأمد بين سباقات «فورمولا إى» والهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودى للسيارات والدراجات النارية.