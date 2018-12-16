شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو مستشارًا فنيًا لنادي الوحدة السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة نادي الوحدة السعودي عن تعيين أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الأسبق الزمالك مستشارًا فنيا للنادي حتى نهاية الموسم. وكان نادي الوحدة قد أقال البرازيلي فابيو كاريلي من منصب المدير الفني خلال الأسبوع الحالي بسبب تراجع نتائج الفريق.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الوحدة على «تويتر»: «أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام»ميدو«للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم». وأضاف:«هذا بالإضافة إلى إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد».

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