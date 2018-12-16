شكرا لقرائتكم خبر عن «لازارتى» يحمل الآمال الحمراء داخل القارة السمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طموحات وآمال كبيرة علقتها جماهير القلعة الحمراء على عاتق المدير الفنى الجديد، الأورجوايانى مارتين لازارتى، الذى تولى قيادة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، لمدة موسم ونصف، ولا شك أن الحفاظ على لقب الدورى الممتاز، والتتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا ومن ثم العودة من جديد للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية أهم التحديات التى يواجهها الجهاز الفنى الجديد، والتى تنتظرها أيضاً عشاق القلعة الحمراء.

يعتبر لازارتى واحداً من أبرز المدربين داخل قارة أمريكا الجنوبية، وذلك وفقاً للنتائج الإيجابية التى حققها المدرب صاحب الـ 57 عاماً داخل الدورى الأورجوايانى والتشيلى وتحديداً مع أندية ناسيونال فى أوروجواى، ويونيفرسيداد التشيلى. و لد لازارتى فى مارس 1961 من أب إسبانى وأم أرجوانية واستهل مشواره مع كرة القدم لاعبا ضمن عدد من الأندية المحلية فى الأوروجواى إلا أن فترة تألقه كانت بقميص فريق ناسوينال الأرجوايانى والذى ساهم معه فى تحقيق كأس العالم للأندية بنسخته القديمة انتر كونتيننتال عام 1988 وكأس الكوبا ليبرتادورس عام 1988.

ثم انتقل للعب فى الدورى الإسبانى ضمن صفوف فريق ديبورتيفو لاكرونيا الإسبانى لمدة 4 مواسم قبل أن ينهى مسيرته كلاعب ويسلك عالم التدريب.

ومن أبرز إنجازاته، كمدرب، التتويج مرتين بالدورى الأورجوايانى مع فريق ناسيونال فى عامى 2005/ 2006، كما صعد بفريق ريفر بليت الأورجوايانى من القسم الثانى إلى الدورى الممتاز فى عام 2004، والأمر نفسه تكرر مع فريق ريال سوسييداد الإسبانى فى موسم 2009-2010 كما توج ببطولة الدورى التشيلى فى عام 2014 مع فريق يونيفرسيداد، وحصد معه بطولتى الكأس والسوبر فى عام 2015.