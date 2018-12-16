شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحافظ على الصدارة بثلاثية أمام مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق ليفربول فوزًا هامًا على مانشستر يونايتد، بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب أنفيلد، في اطار الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم ليفربول بالهدف الأول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 24 من زمن الشوط الاول بعد تمريرة رائعة من فابينيو.

وتعادل لينجارد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 33 بعد خطأ من حارس ليفربول أليسون لتسقط الكرة من يده ويسجل المان يونايتد هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.



وفي الشوط الثاني واصل ليفربول الضغط على مانشستر يونايتد الذي لم تظهر له أنياب هجومية حقيقة طوال المباراة.

وفي الدقيقة 73 استطاع البديل شاكيري من تسجيل هدف التقدم الثاني لليفربول بعد تسديدة قوية تصطدم بقدم احد مدافعي مان يوناتيد وتسكن شباك دي خيا.

وفي الدقيقة 80 عاد شاكير للتسجيل مرة اخرى من تسديدة قوية تصطدم أيضا بقدم احد مدافعي المان يونايتد وتسكن شباك دي خيا.

بتلك النتيجة حافظ ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، وتوقف رصيد المان يونايتد عند النقطة 26 في المركز السادس.