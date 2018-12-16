فيديو.. نابولي يواصل مطارة يوفنتوس بفوز قاتل على كالياري في الدوري الإيطالي

انتزع نابولي فوزًا قاتلًا على كالياري في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أُتيحت لهما، قبل أن يسجل أركاديوز ميليك الهدف الوحيد من ركلة حرة مباشرة رائعة، في المباراة في الدقيقة 91.

ورفع الفوز رصيد نابولي إلى 38 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

في حين يملك كالياري 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويأتي فوز نابولي، بعد أيام من خسارته 0/1 أمام ليفربول، والخروج من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا، وتحوله إلى الدوري الأوروبي.