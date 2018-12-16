فيديو.. إنتر ميلان يفوز على أودينيزي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

فاز فريق إنتر ميلان على ضيفه أودينيزي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ76 من ركلة جزاء.

وكان هذا الفوز هو العاشر للإنتر هذا الموسم بعد الخسارة في 4 مباريات والتعادل في اثنتين، بينما كانت الخسارة التاسعة لأودينيزي الذي تعادل في 4 لقاءات وفاز في 3.

وبهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 13 نقطة في المركز الـ17.