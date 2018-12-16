جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 17

أسدل الستار على منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، مساء اليوم، الأحد، بالفوز المثير الذى حققه فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، على ضيفه مانشستر يونايتد، بنتيجة 3/1، مساء اليوم، الأحد، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدزز

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة جاء بها فى المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي متفوقا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى، يليه توتنهام فى المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

وحل تشيلسى فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 37 نقطة متفوقا على أرسنال الذى يضم اللاعب المصرى محمد الننى الخامس برصيد 34 نقطة، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 26 نقطة احتل بها فى المركز السادس.