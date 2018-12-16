شكرا لقرائتكم شاكيرى يخطف صدارة المشهد فى انتصار ليفربول على مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف اللاعب شاكيرى نجم فريق ليفربول الانجليزي والذى شارك فى المواجهة أمام مانشستر يونايتد كبديل الأنظار بعد قيادته الفريق لانتصار قوى وتاريخى وضمان صدارة جدول ترتيب البطولة. حسم ليفربول موقعته النارية أمام مانشستر يونايتد لصالحه فى المباراة التى أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الـ17 للبريميرليج. انتهت المباراة بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما بأرضية ملعب استاد الأنفيلد معقل عشاق ليفربول.

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