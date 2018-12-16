شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: فوز الإسماعيلى على القطن أعاد للدراويش شخصيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلى، عن سعادته بالنتيجة التى حققها الفريق أمام القطن الكاميرونى، بعدما فاز على النادى الكاميرونى بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب الإسماعيلية الرياضى.

وقال جريشة فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى أنه بالرغم من هذه النتيجة إلا أنها غير مطمئنة خاصة وأن لقاء الإياب سيكون صعب للغايه فى ظل السفر إلى الكاميرون بجانب الأجواء الأفريقية.

أوضح ” أبو جريشة ” أن الصعود إلى دور المجموعات فرصة جيدة لإستعادة الفريق شخصيته هذا الموسم وتكون بداية إسعاد الجماهير.

وستتوجه بعثة الدراويش، إلى الكاميرون فجر الثلاثاء تحضيرًا لإداء مباراة الإياب مساء 22 ديسمبر الجارى فى إطار الدور التمهيدى الثانى بدورى أبطال أفريقيا.