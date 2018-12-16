شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يهزم البحرين وديا للمرة الثانية استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب كرة اليد الأول على نظيره البحرينى بنتيجة 29 /22 وديا للمرة الثانية فى صالة هليوبوليس الشروق فى إطار استعداد الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم بالدنمارك فى شهر يناير المقبل.

وكان منتخب كرة اليد قد فاز على البحرين فى الودية الأولى أول أمس الجمعة بنتيجة 36 / 28 على صالة هليوبوليس الشروق .

ويستكمل المنتخب معسكره بالقاهرة عقب الوديتين إلى أن يسافر إلى لاتفيا لإقامة معسكر خارجى خلال الفترة من 26 إلى 30 من ديسمبر الحالى، يلعب خلاله ثلاث وديات مع منتخبات أوكرانيا وبلجيكا ولاتفيا أيام 27 و28 و29 ديسمبر على الترتيب، ثم يعود للقاهرة، ويحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين، ثم يستأنف المنتخب معسكره فى القاهرة لحين السفر إلى الدنمارك 10 يناير للمشاركة فى بطولة العالم.