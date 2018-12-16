شكرا لقرائتكم خبر عن "شوف ميسى ومحمد صلاح".. اعرف سر رسالة محسن صالح إلى حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محسن صالح، المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى، رسالة قوية إلى حسين الشحات لاعب العين الإماراتى بعد تألقه أمس خلال المباراة التى جمعت بين فريقة والترجى التونسى أمس على ملعب "هزاع بن زايد"، وانتهت بفوز الزعيم الإماراتى بثلاثية نظيفة، فى كأس العالم للأندية.

وقال محسن صالح، عبر تويتر:"مبروك وهدف جميل بس لي عتاب عليك دي تاني مرة أشوفك بتعمل إشارة مافيهاش روح رياضية الأولى الموسم الماضي بعلامة الذبح وإمبارح بعلامة التلات أهداف..اللاعب الكبير ما يعملش حركات صغيرة تؤخذ عليه..شوف ميسي وصلاح حطهم قدوة قدامك ركز في الكورة واكسب احترام المنافس والمساند وخلى صورتك حلوه".



محسن صالح

وبرر النجم المصرى حسين الشحات، استفزاز لاعبى الترجى التونسى خلال كرة مشتركة فى المباراة مع دفاع الترجى، بقيام مدافع الترجى بالشجار معه قبل أن يتدخل الحكم، مؤكدا فى تصريحات تناقلتها الصحف الإماراتية أن إشارته جاءت خلال المباراة ، كرد فعل على ما تعرض له من ضرب وشتم من اللاعب المنافس.