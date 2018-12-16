شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحشد 20 لاعبًا في رحلة الكاميرون لمواجهة القطن بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى، قائمة فريقه التى ستتجه فجر الثلاثاء إلى الكاميرون، لمواجهة القطن مساء يوم السبت، فى إياب الدور التمهيدى الثانى بدورى أبطال أفريقيا، على ملعب مدينة جاروا. ضمت قائمة الدراويش 20 لاعبًا هم: ضمت قائمة الدراويش 20 لاعبًا هم: حراسة المرمى.. محمد فوزى – محمد مجدى عبد الفتاح خط الدفاع.. أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمود متولى – ريتشارد بافور – محمد مجدى الجمل – طارق طه ومحمد هاشم خط الوسط.. حسنى عبد ربه – عماد حمدى – محمد الضرف – كريم بامبو – عمر الوحش – لسعد الجزيرى – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق -محمد الشامى خط الهجوم.. كريستوفر مندوجا – شكرى نجيب ويغيب عن قائمة الإسماعيلى نادر رمضان لاعب وسط الفريق، الذى تعرض للاصابة بجذع فى الرباط الأمامى للركبة. ويذكر أن الدراويش قطع شوطًا للتأهل إلى دور المجموعات بعدما فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم مساء الأحد، بهدفين نظيفين أحرزهما باهر المحمدى وكريم بامبو.

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