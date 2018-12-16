شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاحد 16/12/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها الإعلان عن هيكلة القطاع الجديدة.

الأهلي يضم ازارو وزكريا لقائمة مواجهة النجوم واستبعاد اكرامي

أعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة فريقه التي تواجه النجوم مساء غدآ الاثنين علي ملعب السلام والمؤجلة من الجولة الثانية عشر للدورى.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالي :

هشام محمد و إسلام محارب و أحمد حمودي و مؤمن زكريا ووليد ازارو و أيمن اشرف و علي لطفي وعمرو السولية و أحمد علاء و كريم نيدفيد و مروان محسن و محمد الشناوي وأحمد الشيخ و باسم علي و ميدو جابر و محمد هاني و ناصر ماهر و أحمد حمدي وساليف كوليبالي ومحمد شريف.

الأهلي يقبل استقالة حسام غالي ومحمد فضل

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قبول الاستقالة التي تقدم بها محمد فضل من منصب مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، وحسام غالي من منصب منسق قطاع الكرة بالنادي.

وقرر الخطيب تعيين أمير توفيق مديرا للتعاقدات بدلا من محمد فضل، كما تم توجيه الشكر لهيثم عرابي والذي تم تعيينه مؤخرا باللجنة.

مارتن لاسارتي يوقع عقود تدريب الأهلي لمدة موسم ونصف فى حضور الخطيب

وقع الأوروجويانى مارتن لاسارتي عقود تدريب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، فى قاعة اجتماعات مجلس الإدارة، فى حضور محمود الخطيب رئيس النادى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

الأهلي يقرر الاستغناء عن كوليبالى.. ويصرف النظر عن إعارة جيرالدو

قرر مسئولو الأهلي بشكل نهائى الاستغناء عن المالى ساليف كوليبالى، مدافع الفريق، وتسويقه خلال الفترة المقبلة، فى ظل تواجد 5 لاعبين أجانب فى صفوف الفريق بالوقت الحالى.

وتعاقد الأهلي مع الأنجولى جيرالدو لمدة 4 سنوات ونصف ليصبح اللاعب الخامس برفقة كوليبالى والمغربى أزارو والنيجيرى أجاى والتونسى على معلول.

الأهلي يرصد 45 مليون جنيه لإعادة رمضان صبحي من إنجلترا

يسعى مسئولو النادي الأهلي لاستغلال مستحقاتهم المتأخرة لدى نادي ستوك سيتي الانجليزي والبالغة 2 مليون و500 ألف دولار تمثل القسط الأخير من صفقة انتقال رمضان صبحي من الاهلي لستوك ، لاتمام صفقة إعادة اللاعب الذى رحل مطلع الموسم الجاري من ستوك سيتي إلى هيدرسيلفيد الانجليزي .

وقال مصدر في القلعة الحمراء أن إدارة النادي تتطلع لاستغلال مستحقاتها لدى ستوك والتى لم يحصل عليها الأهلي بسبب أزمة "مسك" راعي قناة السابق ..وكشف المصدر أن الاهلي يحاول عبر وسيط استغلال مبلغ الـ2.5 مليون دولار أي ما يقرب من 45 مليون جنيهمن أجل إعادة رمضان صبحي للقلعة الحمراء في إطار محاولات القلعة الحمراء تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جيدين في رحلة ضم صفقات قوية.

عقد الأهلى مع لازارتى يبدأ العام الجديد.. ويوسف يقود الفريق أمام النجوم وجيما

يبدأ عقد الأهلى مع الأورجويانى لازارتى بداية من العام الجديد، حيث سيوقع المدرب على عقود تدريبه الأهلى اليوم الأحد، ثم يحضر مباراة النجوم فى الدورى العام من مقصورة ملعب السلام يوم الاثنين، ثم يسافر لبلاده لإحضار متعلقاته ولقضاء إجازة قصيرة مع أسرته قبل أن يعود من جديد للقاهرة مطلع الأسبوع المقبل.

تعرف على التشكيل الجديد لقطاع الكرة بالأهلي

أعلن محمود الخطيب رئيس الأهلى والمفوض من مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع كرة القدم إعادة تشكيل وهيكلة القطاع على النحو التالي:-

أ- الفريق الأول:

– سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة

– مارتن لاسارتي مديرًا فنيًا

– محمد يوسف مدرب عام

– سباستيان مدرب مساعد

– سامي قمصان مدرب

– اليخاندرو مدرب أحمال

– طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى

ب- قطاع الناشئين:

ك/ فتحي مبروك مديرًا للقطاع

ك/ هشام حنفي مساعدًا لمدير القطاع

ج- قطاع الأكاديميات:

ك/ خالد الأمين مديرًا عام للقطاع

د- إدارة إكتشاف المواهب:

– ك/محمود صالح

– ك/ ناجي خليل

– ك/ حمدي أبو راضي

– ك/ صديق الجمال

هـ – إدارة التعاقدات وتسويق اللاعبين:

– عدلي القيعي مستشارًا للتعاقدات

– أمير توفيق مديرًا للتعاقدات