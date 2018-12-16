شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نادر رمضان بجذع في رباط الركبة ويغيب عن رحلة الإسماعيلى للكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض نادر رمضان لاعب خط وسط الإسماعيلى، للإصابة بجذع فى الرباط الأمامى للركبة، خلال مشاركته أمام القطن الكاميروني بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الدراويش بثنائية نظيفة.

وتأكد غياب نادر رمضان عن رحلة فريقه إلى الكاميرون فجر الثلاثاء، لأداء لقاء الإياب أمام القطن ضمن منافسات الدور التمهيدى الثانى بدورى أبطال أفريقيا.

استطاع الإسماعيلى أن يقطع شوطًا كبيرًا فى الصعود إلى دور المجموعات بعدما فاز بهدفين نظيفين فى المواجهة الأولى أحرزهما باهر المحمدى وكريم بامبو.