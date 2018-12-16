شباك ممزقة وفارق تاريخي ضمن 10 أرقام من ملحمة ليفربول ويونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد (3-1)، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من المسابقة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام التي تحققت خلال المباراة:

- حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققًا انتصاره الـ14 مقابل التعادل في ثلاث مباريات بعد 17 مباراة، أحرز خلالهم 37 هدفًا كأفضل انطلاقة في تاريخ الفريق بالبريميرليج.

- لم يتلق ليفربول أي خسارة في آخر 18 بالدوري الإنجليزي منذ الموسم الماضي (مايو 2018)، كأطول سلسلة لا هزيمة للريدز منذ الفترة ما بين شهري مارس ونوفمبر من عام 1990 (23 مباراة بدون هزيمة).

- فاز ليفربول على مانشستر يونايتد لأول مرة في الدوري الإنجليزي منذ مارس 2014، حين انتصر بنتيجة (3-0) في أولد ترافورد، قبل أن يفشل في تحقيق أي انتصار خلال الثماني مباريات السابقة.

- أصبح فارق النقاط بين ليفربول المتصدر ومانشستر يونايتد صاحب المركز السادس في جدول ترتيب 19 نقطة بعد مرور 17 جولة، لأول مرة في عهد بريميرليج والأكبر بشكل عام منذ 46 عامًا.

- حصد مانشستر يونايتد 26 نقطة من أول 17 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كأسوأ انطلاقة في تاريخ النادي بالمسابقة منذ موسم (1990-91)، والذي حصد خلاله 26 نقطة أيضًا.

- صوّب لاعبو ليفربول 36 تسديدة أمام مانشستر يونايتد خلال المباراة، أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم، محطما رقم مانشستر سيتي (32 تسديدة أمام هدرسفيلد تاون بالجولة الثانية من المسابقة).

- فاز المدير الفني الألأماني يورجن كلوب ضد جميع خصومه الذين واجههم في الدوري الإنجليزي منذ قيادة ليفربول في أكتوبر 2015، وبات مانشستر يونايتد وهو الضحية رقم 26 الذي ينضم للقائمة.

- ارتكب الحارس البرازيلي أليسون بيكر هفوات أدت إلى تلقيه أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (مرتين)، مثلما فعل سيمون مينيوليه ولوريس كاريوس معًا في الموسم الماضي (2017-18).

- بات السويسري شيردان شاكيري، الذي شارك كبديل أمام مانشستر، أول لاعب من ليفربول يسجل ثنائية في آنفيلد ضد اليونايتد منذ الهولندي ديرك كاوت في مارس 2011 بمباراة انتهت (3-1).

- ساديو ماني سجل أول أهدافه أمام مانشستر بعد صيام دام 8 مباريات، كما أصبح أول لاعب من ليفربول يزور شباك اليونايتد في آنفيلد بالدوري الإنجليزي منذ دانييل ستوريدح في مارس 2015.