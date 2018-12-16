الأمن يرفض إقامة قمة الأهلي والزمالك في يناير

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مباراة الاهلي والزمالك الموسم الماضيكتب – كريم عبد المحسن:
تلقى اتحاد الكرة، رفضا من الجهات الأمنية، لاقامة مباراة الأهلي والزمالك، في ختام الدور الأول للدوري،يوم 25 يناير المقبل.
فيما قرر اتحاد الكرة تأجيل السوبر المحلي
والجدير بالذكر أن السوبر سيقام في السعودية أو الامارات أو الكويت.
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