الأمن يرفض إقامة قمة الأهلي والزمالك في يناير

مباراة الاهلي والزمالك الموسم الماضي

كتب – كريم عبد المحسن:

تلقى اتحاد الكرة، رفضا من الجهات الأمنية، لاقامة مباراة الأهلي والزمالك، في ختام الدور الأول للدوري،

يوم 25 يناير المقبل.

فيما قرر اتحاد الكرة تأجيل السوبر المحلي

بين الأهلي والزمالك إلى شهر فبراير، بعدما كان مقررا إقامته الشهر المقبل.

والجدير بالذكر أن السوبر سيقام في السعودية أو الامارات أو الكويت.

