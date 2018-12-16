سواريز وميسي يقودان برشلونة أمام ليفانتي

سواريز وميسي

كتب - عادل أبوالفضل

أعلن ايرنيستو فالفيردي الميدر الفني لفريق برشلونة عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة ليفانتي، التي تنطلق في العاشرة إلا ربعا مساء اليوم على ملعب سيوتات دي فالنسيا، في إطار

مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني

وجاء تشكيل البرسا كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، كليمونت لينجليت، توماس

فيرمايلين

الوسط: ايفان راكيتش، سيرجيو بوسكيتش، ارتورو فيدال

الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي

ويسعى برشلونة، إلى الابتعاد بالصدارة في ظل المطاردة القوية من أتليتكو مدريد الذي حقق فوزًا مهمًا، أمس السبت، على مضيفه بلد الوليد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.