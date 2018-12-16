بالفيديو.. باهر المحمدي: لاعبو الإسماعيلي تعاهدوا على إخراج الفريق من كبوته

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أعرب باهر المحمدي نجم الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام القطن الكاميروني بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما اليوم، ضمن ذهاب دور ال32 الثاني ببطولة دوري ابطال أفريقيا.
وقال المحمدي في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء: " سعيد بعودةالدراويش للانتصارات، بعد الفترة العصيبة التي يمر بها الفريق، فأى فريق يمر بكبوة واجتمعنا أنا وزملائى وتعاهدنا على أن نخرج بالفريق من المكانة التى يقع بها في جدول الدوري والبداية اليوم بفوز غال ببطولة
وتابع: "أعد جماهير الإسماعيلي بالانطلاق بخطى ثابتة نحو الفوز دائمًا".
ووجه المحمدي الشكر لمدير أمن الإسماعيلية على دعمه للفريق، خاصة وأنه حرص على الاجتماع باللاعبين قبل المباراة، وحثهم على ضرورة تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير.
واختتم بأن مدير الأمن توقع تسجيلي للهدف قبل المباراة حيث قال لي" إنت بتسجل أهداف مع المنتخب وأنا حاسس إنك هتسجل هدف النهارده".
شاهد تصريحات باهر المحمدي...
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