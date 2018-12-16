شاهد.. شيكابالا يصنع هدف الفوز لفريقه بالدوري اليوناني

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شارك اللاعب المصري محمود عبد الرازق شيكابالا المحترف في صفوف فريق أبولون اليوناني، في فوز فريقه على اكسانثي بهدف دون رد، في الجولة الـ 14 من الدوري اليوناني.
ولم يشارك شيكابالا منذ بداية المباراة حيث كان على مقاعد البدلاء ،قبل أن يشارك في الدقيقة 50 من زمن اللقاء.
وتمكن النجم المصري من صناعة هدف الفوز لفريقه بعد نزوله إلى
وارتفع رصيد أبولون بعد ذلك الفوز إلى 5 نقاط، ولكنه يبقى في المركز الأخير لفوزه في لقاء وحيد هذا الموسم.
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