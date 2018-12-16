انتقادات ذوي الإعاقة قبل انطلاق مؤتمرهم بالقليوبية

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قبل ساعات من انطلاق مؤتمر حقوق ذوي الإعاقة الذي تنظمه محافظة القليوبية بالتعاون مع مؤسسة ذوي الاحتياجات الخاصة ( سيرو) والهيئة العامة لقصور الثقافة.. أطلق العشرات من ذوي الإعاقة بنادى السلام الرياضي ببنها استغاثة للمسئولين تزامنا مع مبادرة الرئيس السيسي بإعتبار عام 2018 عاما لذوي الإعاقة.
واشار عدد من المعاقين الي تعرضهم الي ما وصفوه بالإهانة والطرد ومنعهم من مزاوله النشاط الرياضى بالنادي .
ووصف المعاقون النادي بالعزبة التي يسيطر عليها بعض الأشخاص وسط غياب الرقابة ووسط انعدام اي تواجد للأجهزة التنفيذية.
واضاف اللاعبون المعاقون أنهم أبطال للجمهورية في العديد من الألعاب ومنها ألعاب القوي ولكنهم ببساطة ضاعت حقوقهم وتم قتل روح النجاح بداخلهم وحرمانهم من دخول النادي الذي أنشآته الدولة لهم.
وطالب لاعبو النادي الأكبر في بنها للمعاقين والملاصق لمبني مديرية امن القليوبية بفحص سجلات النادي والقائمين عليه ومراجعة انتماءتهم السياسية التي وصفوفها انها كانت سببا في حدوث الخلافات بالنادي وغياب اي اعضاء للنادي وادارته بصورة منفردة.
مشيرين الي حصول البعض علي بدلات شهرية دون وجه حق
وقال بعض اللاعبين أنهم تعرضوا للوصف بالشحاتين والمتاجرين بإعاقتهم والمتسولين وتهديدهم بالطرد بل والطرد فعلا وقهر وايقاف اللاعبين أبطال مصر والاستغناء عن المدربين واستبدالها بالمدربين الموالين لأفكارهم وأصبح المعاقون وكأنهم فى دار للتعذيب النفسى وبعد فشل محاولات مجموعة من الأعضاء بالضغط على مجلس الإدارة لتغيير طريقتهم فى التعامل مع الأعضاء وسوء ادارتهم للنادى قررت مجموعة من الأعضاء أن تجمع توقيعات لسحب الثقة من مجلس الإدارة وفقا لنص قانون الرياضة الجديد وعندما علموا بذلك بدأ فصل جديد ومذبحة لكل معارض لفكرهم فأستخدموا التهديد والتضييق عليهم ومنعهم نهائيا من دخول النادي.
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