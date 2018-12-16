بث مباشر.. مباراة ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني

ليفانتي وبرشلونة - ارشيفية

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة ليفانتي وبرشلونة والتي تنطلق في العاشرة إلا ربعا من مساء اليوم الأحد على ملعب سيوتات دي فالنسيا، في إطار مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة، بقيادة مديره الفني أرنستو فالفيردي، إلى الابتعاد بالصدارة في ظل المطاردة القوية من أتليتكو مدريد الذي حقق فوزًا مهمًا، أمس السبت، على مضيفه بلد

الوليد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يأمل فالفيردي في تخطى عقبة ليفانتي الذي اعتاد تقديم عروض قوية أمام الكبار، كما تحمل المواجهة طابعًا ثأريًا بعد أن خسر الفريق الكتالوني الموسم الماضي على الملعب نفسه بخماسية مقابل أربعة أهداف.

أشاد برشلونة بفريق ليفانتي قائلًا: "ليفانتي فريق خطير في الهجمات المرتدة،

ويهاجم بشكل جيد، كما أن لديهم أسلوبًا واضحًا في المباريات".

وأضاف مدرب برشلونة: "عانينا كثيرًا في الموسم الماضي على هذا الملعب، ونحن نعلم صعوبة المهمة، فهو الفريق الوحيد الذي تفوق علينا في الموسم الماضي".

على الجانب الآخر يأمل ليفانتي، صاحب المركز السابع، في تحقيق مفاجأة وتكرار ما حققوه الموسم الماضي أمام منافسهم الكتالوني، ويسعى المدير الفني للفريق خوسيه لوبيز فيرنانديز إلى خطف نقاط المباراة الثلاث للدخول بقوة في صراع التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.