أبو تريكة: مانشستر يونايتد دفع ثمن عدم إقالة جوزيه مورينيو.. وهذه رسالتي لفيرجسون

جوزيه مورينيو

كتب - عادل أبوالفضل

هاجم محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر الأسبق، المدير الفني للشياطين الحمر جوزيه مورينيو بعد الهزيمة من ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تريكة في تصريحات تليفزيونية "مانشستر يونايتد يدفع الأن ثمن عدم إقالة مورينيو، فالفريق ظهر بشكل

سيئ للغاية".

وتابع "اليونايتد أقل فريق لمس الكرة في منطقة جزاء ليفربول هذا الموسم، يورجن كلوب عمل على بناء فريق قوي للريدز، ولكن مورينيو لم يتمكن من بناء فريق".

وواصل "الهزيمة وشكل الفريق المهلهل

في الملعب، جرح كبرياء اليونايتد الذي ظهر بصورة محزنة".

وأردف "الحل الوحيد لإنقاذ اليونايد هو إقالة جوزيه مورينيو، وإعادة بناء فريق من جديد قادر على الأداء والمنافسة، بدلاً من ظهوره بذلك الشكل والأداء السيئ".

واختتم حديثه مطالباً السير أليكس فريجسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد بعدم حضور مباريات الفريق في الوقت الحالي حفاظاً على صحته.