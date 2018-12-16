أرقام جنونية لليفربول في ديربي إنجلترا أمام مانشستر يونايتد

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

حطم فريق ليفربول الإنجليزي عددًا من الأرقام القياسية بعد انتصاره على نظيره مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة ديربي إنجلترا التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تفوقا واضحا للريدز حيث سدد لاعبوه 36 تسديدة على المرمى مقابل 6 تسديدات فقط للشياطين الحمر، الغريب في الأمر أن جميع لاعبي ليفربول قد سددوا الكرة

خلال المباراة ماعدا أليسون حارس مرمى الريدز.

وصنع جيني فينالدوم وآندي روبرتسون فرصًا أكثر من أي لاعب آخر خلال المباراة على أرضية ميدان الملعب بـ4 فرص.

ونجح شاكيري الذي حل بديًلا خلال المباراة بتسجيل هدفين خلال عشر دقائق من نزوله، من تسديدتين فقط قام بهما.

وأخيرًا جدد ليفربول فوزه بثلاثية مرة أخرى على الشياطين

الحمر بعد عقدة 4 سنوات من عدم الفوز ، حيث فاز ليفربول آخر مرة عليهم في موسم 2013/2014 بثلاثية نظيفة.

ووسع ليفربول الفارق بينه وبين مانشستر يونايتد بعيدًا إلى 21 نقطة ! حيث استعاد الريدز تصدر ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بينما تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 26 نقطة، محتلًا المركز السادس.

و انتصر ليفربول على نظيره مانشستر يونايتد بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة المعرفة بديربي إنجلترا التي جمعت بينهما ، على ملعب ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.