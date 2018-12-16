مورينيو يبرر هزيمة مانشستر يونايتد أمام ليفربول

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

برر جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هزيمة فريقه أمام ليفربول بسبب أخطاء مدافعي الفريق في الهدفي الثاني والثالث مؤكدًا أن ذلك الهدفين كانا سببا كبيرا في خسارة مباراة اليوم، والتي هى معروفة بـديربي "شمال غرب إنجلترا".

وقال مورينيو" لقد عانينا في أول 20 دقيقة

أمام ليفربول، عندما سجلوا هدفهم الثاني ثم الهدف الثالث كانوا أخطاء من مدافعي الفريق".

وأضاف " كان من الصعب التأقلم على ضغطهم، لكننا كان يجب علينا أن نكون أفضل بعد تسجيلنا هدف التعادل، في الشوط الثاني ظل

لاعبي ليفربول يمررون الكرة هنا وهناك واستغلوا الهجمات المرتدة لهم جيدًا".

وخسر مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستعاد ليفربول الصدارة من مانشستر سيتي، ورفع رصيد إلى 45 نقطة، بينما تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 26 نقطة محتلًا المركز السادس.