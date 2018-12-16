رياضة | أبو تريكة يفتح النار على مورينيو: دمر مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو تريكة يفتح النار على مورينيو: دمر مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هاجم محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد بعد الخسارة من ليفربول في البريميرليج.
وسقط مانشستر يونايتد في فخ الهزيمة أمام ليفربول بنتيجة 3-1 مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.
وقال أبو تريكة، خلال تحليله للمباراة عبر قناة "بي إن سبورتس": "مانشستر يونايتد لديه إمكانيات جيدة، لكن المدرب دمر تلك الإمكانيات، والنادي يدفع حاليا ضريبة التعاقد معه".
وأضاف أبو تريكة: "أنصح السير أليكس فيرجسون بعدم حضور مباريات اليونايتد من أجل الحفاظ على صحته، لأن مورينيو يدمر الماضي والحاضر والمستقبل".
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