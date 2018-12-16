رياضة | فالفيردي يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة ليفانتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه الأساسية لمواجهة ليفانتي، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري. جاءت تشكيلة برشلونة الرسمية كالتالي: حراسة المرمي: تير شتيجن خط الدفاع: فيرمايلن، بيكيه، لينجليت، ألبا خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، فيدال خط الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي

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