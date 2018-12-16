رياضة | يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي مباشر (On live) عبر بي ان سبورت HD | Bein match بين ماتش

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يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي مباشر (On live) عبر بي ان سبورت HD | Bein match بين ماتش

كشف إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمى لمواجهة ليفانتى، التى تنطلق فى تمام الساعة العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأحد على ملعب "سيوتات دى فالنسيا"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدورى الإسبانى بفارق الأهداف عن كل من إشبيلية وأتلتيكو مدريد اللذين يتساويان معه فى عدد النقاط برصيد 31 نقطة، بينما يحتل ليفانتى المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي مباشر (On live) عبر بي ان سبورت HD | Bein match بين ماتش

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة ليفانتى على النحو التالى:

حراسة المرمى: شتيجن.

الدفاع: ألبا، بيكيه، لينجليت، فيرمايلن.

الوسط: فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش.

الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلى.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي مباشر (On live) عبر بي ان سبورت HD | Bein match بين ماتش