رياضة | مورينيو: أهداف ليفربول جاءت بالحظ وهدفنا جاء بعد عمل جيد.. وهدفنا المركز الرابع !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو: أهداف ليفربول جاءت بالحظ وهدفنا جاء بعد عمل جيد.. وهدفنا المركز الرابع ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشسنر يونايتد الانجليزي، أن هدفي ليفربول الثاني والثالث جاءا بسبب "الحظ"، بينما جاء هدف فريقه نتيجة عمل جيد.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي بعد الخسارة 3-1 من ليفربول: "ماذا تقصد بإصلاح الوضع؟ الفوز باللقب؟ طبعًا لا. ما زال بإمكاننا الحصول على المركز الرابع".

وأضاف: "ليس من السهل الحصول على المركز الرابع ولكن حتمًا سننهي ضمن الـ 6 الأوائل. أفضل مركز نستطيع الحصول عليه هو الرابع".

وواصل: "لا أعتقد أن لوكاكو قدم مباراة سيئة، لا أعتقد ذلك مطلقًا".

وتابع: "في أول 20 دقيقة، لم نستطع مجاراة ليفربول في الرتم والضغط المذهلين. ولكن بعدها أصبحنا أكثر هدوءًا وسيطرة".

وأكمل: "أصبح ليفربول بعد أول 20 دقيقة فريقًا محبطًا حتى أن قلبي الدفاع كانا يتقدمان ويصوبان الكرة نحو المدرجات. حينها كانت الأمور تحت السيطرة أكثر بالنسبة لنا".

واستطرد: "لا يمكن أن تقارن بيننا وبين ليفربول من ناحية الرتم والقوة البدنية ولكن رغم ذلك كنا في المباراة حتى سجلوا الهدف الثالث".

وأردف: "هل تعتقد أن اللاعبين يقدمون كل ما لديهم لك؟ أتقول أن اللاعبين غير صادقين؟ أعتقد أنهم صادقين، من تواجدوا داخل الملعب قدموا كل ما لديهم".

وأوضح بقوله: "الآن نستهدف المركز الخامس ثم بعدها ننظر للمركز الرابع، ليفربول أفضل كفريق، لا نستطيع مجاراتهم في الرتم والضغط".

وأشار بقوله: "لدينا لاعبون مصابون بشكلٍ دائم".

واختتم بقوله: "هل فكرت بإشراك بوجبا؟ لا، أنا سعيد بـ ماتيتش وهيريرا ولينجارد".