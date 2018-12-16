رياضة | كورة لايف .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي (ليونيل ميسي) بث مباشر اليوم .. koora live

كورة لايف .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي (ليونيل ميسي) بث مباشر اليوم .. koora live

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية إلى أن إيفان راكيتتش سيصل للمباراة الـ150 بالدورى الإسبانى مع برشلونة، حال مشاركته رسمياً ضد ليفانتى مساء اليوم، فى الجولة الـ16 من مسابقة الليجا.

كورة لايف .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي (ليونيل ميسي) بث مباشر اليوم .. koora live

كما سيحتفل النجم الكرواتى اليوم ضد ليفانتى بملعب "سيوتات دي فالنسيا" بذكرى أول أهدافه مع برشلونة حينما شارك مع برشلونة ضد الأول فى المباراة التى انتهت بفوز البلوجرانا 5-0 ضمن منافسات الجولة الرابعة لليجا بموسم 2014/2015.