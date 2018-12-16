رياضة | جولة في عقل مارتين لازارتي مدرب الأهلي الجديد.. وقائمة بأسماء السعداء والتعساء بالأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة في عقل مارتين لازارتي مدرب الأهلي الجديد.. وقائمة بأسماء السعداء والتعساء بالأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين الأوروجواياني مارتين لازارتي مديرًا فنيًا للفريق الأحمر، خلال المرحلة المقبلة.

ووصل مارتين لازارتي إلى القاهرة أمس السبت من أجل التفاوض مع النادي الأهلي على تدريب المارد الأحمر بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي ثم الخروج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي.

ويميل مارتين لازارتي مدرب الأهلي المحتمل للعب بطريقة 4-2-3-1 ، وفي تشيلي مثلاً عندما كان لاسارتي‎ مدرباً لفريق يونيفرسيداد كاتوليكا، وصفوا طريقته بأنها 4-2-1-3، الجناحان بالنسبة للازارتي أقرب إلى ثنائي هجومي حول اللاعب رقم 9.

ويعتمد أيضاً مدرب الأهلي المنتظر على طريقة الضغط العالي في تدريبه لأي فريق عن طريق الرباعي الأمامي، بالإضافة إلى أهمية محور الوسط في الأدوار الهجومية، والتواجد المكثف على الجناحين من أهم أفكار لاسارتي‎ الفنية أيضاً داخل أرض الملعب.

وعندما يمتلك فريق لازارتي الكرة ، يطالب مدرب الأهلي المحتمل لاعبيه التحرك معاً، ويكون اللاعب رقم 8 بشكل عام قائدا المنظومة الهجومية المتناغمة في ذهن لاسارتي‎، بحيث يتحرك الرباعي الهجومي معاً بشكل يمنح صاحب الكرة "خيارين للتمرير"، بحسب تعليمات لازارتي‎.

ويلجأ مدرب الأهلي المحتمل لتعويض تقدم اللاعب رقم 8 للهجوم، إلى أحد لاعبي دفاعه ويطالبه بالتقدم إلى الأمام بجوار اللاعب رقم 6 في خط الوسط، مع تعليمات مستمرة للظهيرين بالزيادة الهجومية.

الضغط من الأمام من ضمن أهم أفكار لازارتي‎ دائماً، مع وجود 5 لاعبين دائماً، وتحت أي ظرف، في المناطق الأمامية ، وهم مهاجم ولاعب رقم 10، وجناحين، واللاعب رقم 8.

أما في حالة تعرض فريقه للهجوم، يفكر لازارتي‎ دائماً في كيفية تطبيق دفاع المنطقة مع اقتراب عناصر فريقه بشدة من عناصر الخصم من أجل الحصول على الكرة بسرعة، وبدء الهجمة بأسرع وقت.

6 سعداء

ووفقاً لطريقة لعب مارتين لازارتي في الفرق التي قادها تدريبياً في مشواره السابق فيظهر 5 سعداء في القلعة الحمراء.

عمرو السولية أول السعداء في النادي الأهلي لاهتمام مارتين لازارتي باللاعب محور الارتكاز الذي يجيد في الزيادة الهجومية للفريق الأحمر خلف الرباعي الأمامي.

ثاني السعداء في الأهلي سيكون محمد هاني الظهير الأيمن للفريق حيث يمتاز هاني بالسرعة والمهارة معاً والتقدم إلى الأمام في هجمات الفريق الأحمر بل والدخول إلى منطقة المناورات أيضاً للفريق الخصم وتشكيل خطورة قوية على مرمى المنافس.

من السعداء أيضاً بالمارد الأحمر ، التونسي علي معلول، حيث تتطلب طريقة لعب مارتين لازارتي والتي تعتمد على الجناحين الاعتماد على سرعة معلول في الجبهة اليسرى والتقدم للزيادة خلف الرباعي الهجومي وهو ما يمنح معلول أفضلية عن صبري رحيل الذي لا يجيد في هذه المنطقة ويجيد في الشق الدفاعي فقط.

وليد سليمان ، من السعداء أيضاً بتولي تولي لازارتي تدريب الأهلي حيث يعتمد المدير الفني المحتمل للنادي الأحمر على ثلاثي هجومي تحت رأس الحربة والتحرك الطولي والعرضي وتبادل الأدوار مع مثلث الهجوم تحت رأس الحربة.

خامس السعداء في النادي الأهلي سيكون ، المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق حيث تتطلب طريقة لعب مارتين لازارتي الهجومية على الاعتماد على رأس حربة وحيد فقط وتحته ثلاثي هجومي ويعد المغربي الأنسب لقيادة هجوم الأحمر حيث يمتاز بالسرعة والتسجيل وإن كان يعاب عليه ضعف استخدام ضربات الرأس داخل منطقة الجزاء.

أخيراً من السعداء أيضاً، والذي من الممكن أن يكون أفضل قائد للشق الهجومي والقيام بهذا الدور بقوة ، الصفقة الجديدة محمد محمود لاعب دجلة السابق، حيث يقوم بهذا الدور بشكل جيد سواء مع المنتخب الأوليمبي أو دجلة من قبل وسيكون محمود البديل الأنسب في حالة غياب عمرو السولية وفقاً لخطة لازارتي.

5 تعساء

أمام التسعاء في النادي الأهلي بتولي مارتين لازارتي تدريب الفريق الأحمر وفقاً لطريقة اللعب سيكون الثنائي مروان محسن وصلاح محسن معاً لاعتماد مدرب الأهلي المحتمل برأس حربة وحيد فقط مما يعني جلوس مروان وصلاح على مقاعد البدلاء في أغلب الأوقات والاعتماد عليهما وفقاً لسير المباراة.

ثالث التعساء ، صبري رحيل الظهير الأيسر الذي يجيد في الشق الدفاعي فقط ولا يجيد التقدم وراء المهاجمين في الشق الهجومي ومنح الأفضلية للنادي الأحمر خاصة إن لازارتي يعتمد على الجناحين بشكل أساسي مما يرجح كفة معلول بقوة.

الرابع والخامس من التسعاء بين لاعبي الأهلي سيكون أكرم توفيق وهشام محمد لاعتماد لازارتي على لاعب أساسي لقطع الكرات وهو حسام عاشور والثاني سيكون دوره هجومي هو عمرو السولية مما يعني تضاءل فرص هشام محمد وتوفيق ، خاصة أن بديل السولية وفقاً لطريقة لعب لازارتي سيكون محمد محمود.