كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HDيستهدف فريق برشلونة تعزيز صدارة الدورى الإسبانى، عندما يحل ضيفا ثقيلا اليوم على ليفانتى بملعب "سيوداد دي فالنسيا"، وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني 2018-2019.
وتقام المباراة بين ليفانتي ضد برشلونة فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 3.
يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD
برشلونة يستهدف تعزيز الصدارة
يدخل برشلونة المباراة متصدرا جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذى حقق فوزا صعبا بالأمس على بلد الوليد 3-2 .
ونجح البارسا فى تحقيق الانتصار خلال 9 مباريات، وتعادل فى أربعة، وتلقى هزيمتين، خلال الـ15 مباراة التى خاضها فى الدورى هذا الموسم، ويسعى البلوجرانا للحفاظ على الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى 3 نقاط.
يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD
فى المقابل فإن ليفانتي يعيش انتعاشة كبيرة جعلته يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة بفارق اأاهداف عن ريال بيتيس صاحب المركز الثامن.
حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: جوردي ألبا - لينجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو
الوسط: آرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش
الهجوم: فيليب كوتينيو - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي
يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | يلا شووت | يلاشوت | بث حي HD على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .