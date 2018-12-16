رياضة | kora online | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

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موعد مباراة برشلونة وليفانتي، يدخل فريق برشلونة مباراته الصعبة المقبلة أمام مضيفه فريق ليفانتي في إطار مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الليغا الإسبانية.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق أمام مضيفه فريق ليفانتي في هذه المباراة، وخاصة في ظل الوضعية المثالية للغاية التي يمر بها فريق ليفانتي حتى هذه اللحظة من عمر الموسم الحالي.

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ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق ليفانتي متواجد حالياً في المركز السادس في الترتيب، علماً بأن فريق ليفانتي كان قد نجح في التغلب على فريق برشلونة في الموسم الماضي على الملعب ذاته بنتيجة كانت مفاجئة للغاية للجميع بواقع خمسة أهداف مقابل أربعة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن أي تعثر له في هذه المباراة، وذلك سواء من خلال تعرضه إلى الخسارة أو حتى سقوطه في فخ التعادل، سوف يعني مباشرة فُقدانه لصدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

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ويأمل فريق برشلونة أن يستغل بشكل مثالي نهاية مشواره في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك من خلال التركيز كلياً على مبارياته المحلية سواء في مسابقة الدوري الإسباني أو حتى مسابقة كأس ملك إسبانيا، حتى يحين موعد مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في شهر فبراير من العام المقبل 2019.

وبعكس ما كان عليه الحال في مباراته الماضية منذ أيام قليلة أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا، سوف يدخل فريق برشلونة هذه المرة أمام مضيفه فريق ليفانتي بكامل قوته الضاربة والتي يأتي في مقدمتها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويبقى الأمر السلبي الوحيد هو استمرار غياب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بداعي الإصابة، وخاصة وأن مدة غيابه عن الملاعب باتت مجهولة تماماً، وهو الأمر الذي سوف يُعطي الفرصة من جديد لزميله الفرنسي كليمنت من أجل تثبيت أقدامه في التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني.

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ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق ليفانتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / فيليبي كوتينيو / لويس سواريز.

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