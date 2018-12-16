رياضة | مدرب الإسماعيلي: النتيجة أمام القطن الكاميروني غير مطمئنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي: النتيجة أمام القطن الكاميروني غير مطمئنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلى، عن سعادته بالنتيجة التى حققها الفريق أمام القطن الكاميرونى.

وقطع الدراويش شوطًا فى التأهل لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز على النادى الكاميرونى بهدفين نظيفين التى أقيمت مساء الأحد على ملعب الإسماعيلية الرياضى.

وقال إنه بالرغم من هذه النتيجة إلا أنها غير مطمئنة خاصة وأن لقاء الإياب سيكون صعب للغاية فى ظل السفر إلى الكاميرون بجانب الأجواء الأفريقية.

وأوضح "أبو جريشة" أن الصعود إلى دور المجموعات فرصة جيدة لاستعادة الفريق شخصيته هذا الموسم وتكون بداية إسعاد الجماهير.

وستتوجه بعثة الدراويش إلى الكاميرون فجر الثلاثاء تحضيرًا لأداء مباراة الإياب مساء 22 ديسمبر الجارى فى إطار الدور التمهيدى الثانى بدورى أبطال أفريقيا.