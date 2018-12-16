رياضة | كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي الدوري الاسباني | شاهد مباراة Barcelona اليوم

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كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي الدوري الاسباني | شاهد مباراة Barcelona اليوم

موعد مباراة برشلونة وليفانتي، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق ليفانتي في مساء يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 على ملعب سيوتات دي فالنسيا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وليفانتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي.

كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي الدوري الاسباني | شاهد مباراة Barcelona اليوم