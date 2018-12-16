رياضة | كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي الدوري الاسباني | شاهد مباراة Barcelona اليوم

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كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي الدوري الاسباني | شاهد مباراة Barcelona اليوم
موعد مباراة برشلونة وليفانتي، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق ليفانتي في مساء يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 على ملعب سيوتات دي فالنسيا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.
ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وليفانتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي.
كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي الدوري الاسباني | شاهد مباراة Barcelona اليوم
وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وليفانتي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وليفانتي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.
موعد مباراة برشلونة وليفانتي
موعد مباراة برشلونة وليفانتي، يستعد فريق برشلونة لملاقاة مضيفه فريق ليفانتي في مساء يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018 على ملعب سيوتات دي فالنسيا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.
كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي الدوري الاسباني | شاهد مباراة Barcelona اليوم
وتنطلق مباراة برشلونة وليفانتي تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.
كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي الدوري الاسباني | شاهد مباراة Barcelona اليوم
موعد مباراة برشلونة وليفانتيِ والقنوات الناقلة للمباراة
موعد مباراة برشلونة وليفانتي، سوف تكون مباراة برشلونة وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وليفانتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.
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