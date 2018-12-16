رياضة | برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم .. برشلونة يوتيوب .. يلا شوت Barcelona

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برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم .. برشلونة يوتيوب .. يلا شوت Barcelona

سينتقل فريق برشلونة الاسباني ليكون ضيفا ثقيلا على نظيره فريق ليفانتي في مباراة ستقام اليوم الاحد الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر لعام 2018 ميلاديا في تمام الساعة العاشرة الا الربع مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر الا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة ، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم الاحد 16-12-2018 في الدوري الاسباني.

ويدخل فريق برشلونة الى مباراة اليوم وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم، برصيد احدى وثلاثين نقطة جمعها من تحقيق تسعة انتصارات واربعة تعادلات وهزيمتين فقط، ويسعى البارسا لتحقيق نقاط المباراة الثلاث ومواصلة تربعهم على قمة الدوري الإسباني الليجا، حيث حقق برشلونة الفوز في آخر مبارياته على اسبانيول باربعة اهداف نظيفة ليتصدر الليجا بنفس رصيد اتلتيكو مدريد ، شاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وليفانتي اليوم الاحد في الدوري الإسباني .

برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم .. برشلونة يوتيوب .. يلا شوت Barcelona

ليفانتي يقدم مستوى طيب هذا الموسم حيث يخوض مباراة اليوم امام برشلونة على ملعبه ملعب سيوتات دي فالنسيا ويرغب في حسم موقعة برشلونة بالفوز حيث يدخل اللقاء وهو في المركز السابع برصيد اثنين وعشرين نقطة، جمعها من ستة انتصارات واربعة تعادلات وخمس هزائم، ويتسلح ليفانتي بعاملي الأرض والجمهور من اجل خطف الثلاث نقاط من انياب برشلونة ، مباشر الآن مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم الاحد 16-12-2018 في الليجا.

برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم .. برشلونة يوتيوب .. يلا شوت Barcelona

مشاهدة مباراة برشلونة امام ليفانتي اليوم الاحد الموافق 16-12-2018 في تمام الساعة العاشرة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر الا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة في الجولة السادسة عشر من الدوري الاسباني الدرجة الاولى عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي 3 ، beIN SPORTS HD 3

برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم .. برشلونة يوتيوب .. يلا شوت Barcelona