رياضة | عاجل.. أول رد فعل من عادل مصطفى بعد رحيله عن الأهلي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل من عادل مصطفى بعد رحيله عن الأهلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عادل مصطفى المدرب السابق بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر إلى مجلس الإدارة على الفترة التي قضاها قبل توجيه الشكر له اليوم.

وكتب مصطفى على حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك" :"الحمدلله من ١٥ سنة كنت لاعب فالفريق الاول ومرت ظروف مشابهة لهذه الايام و الحمدلله مكنش ليا نصيب اني اكمل فالنادي وفنفس الظروف اتيحت لي الفرصة اني اكون فرد من أفراد الجهاز الفني لفترة مؤقته و الحمدلله مفيش نصيب اني اكون متواجد ضمن أفراد الجهاز الجديد".

وأضاف "شرف كبير اني كنت لاعب فالاهلي و شرف كبير اني اشتغل حتي لو يوم واحد فبيتي الكبير ،مكمل شغلي لحد اخر يوم ليا".